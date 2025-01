Caserta: premio pulcinellamente alla carriera a Ornella Muti Il riconoscimento ad una delle più affascinanti icone del cinema italiano

Mercoledì 29 gennaio, alle ore 18, presso il Cinema Lendi di Sant’Arpino, Ornella Muti aprirà l’anno speciale della venticinquesima edizione di pulcinellamente.



Sarà un incontro dove la Muti, una delle più affascinanti icone del cinema italiano, si racconterà svelando numerosi aneddoti legati alla sua lunghissima carriera che l’ha vista collaborare con registi e attori di fama nazionale e internazionale.



“L’incontro si inserisce nel percorso di confronto con grandi artisti che da sempre è uno dei tratti caratterizzanti di pulcinellamente, per far scoprire da vicino, attraverso aneddoti e curiosità le persone dietro i personaggi”, dichiara Elpidio Iorio il direttore generale di uno tra i più prestigiosi appuntamenti di teatro scuola in Italia.



L’evento, che prevede l’affluenza del pubblico delle grandi occasioni, coordinato dal direttore Iorio, verrà aperto dai saluti istituzionali del sindaco di Sant’Arpino Ernesto Di Mattia, dell’assessore alla cultura Giovanni Maisto e sarà introdotto dalla docente e formatrice teatrale Carmela Barbato.



L’attrice Ornella Muti o se si preferisce la persona Francesca Rivelli parteciperà ad un incontro sul tema “Racconti di Cinema” dialogando con la scrittrice Marilena Lucente e con il giornalista Diego Del Pozzo docente di cinema e audiovisivo presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, i quali attraverso un’intervista a più voci cercheranno di far emergere le storie segrete della carriera di un’attrice che è stata contraddistinta da interpretazioni memorabili e da una bellezza senza tempo che l’hanno resa una figura amata e ammirata in Italia e nel mondo.



La serata verrà resa ancora più coinvolgente dalla presenza del gruppo musicale degli “Alma Partenopea” con Leo D’Angelo, Gianni Guarracino ed Andrea Carboni e vedrà anche la partecipazione degli allievi del laboratorio teatrale “Il Caleidoscopio” del Teatro De Rosa di Frattamaggiore.



Saranno inoltre presenti gli Alunni delle Scuole del territorio e precisamente le delegazioni dell’I.C. “Rocco - Cav. Cinquegrana”, guidato dalla dirigente Debora Belardo; del Liceo Scientifico “Siani”, diretto dalla dirigente Rosaria Barone; dell’I.C. “F. Santagata”, con a capo la dirigente Loredana Russo.



“Una serata di qualità con un’attrice capace di tenere incollati milioni di spettatori davanti al grande schermo sin dagli esordi - spiegano Iorio e Barbato, animatori di PulciNellaMente- Ornella Muti è quel tipo di artista che, oltre al proprio talento, è capace di stimolare confronti e dibattiti con idee mai banali. Un’icona di eterna bellezza. Eletta da Class nel 1994 “Donna più bella al mondo". Attrice pluripremiata. Simbolo di un paese, dei suoi costumi e della sua storia cinematografica” .



“Ci sia altresì consentito - concludono Iorio e Barbato - uno speciale ringraziamento a quanti hanno reso possibile questo evento ovvero gli sponsor e lo chef Antimo Migliaccio che ha offerto un notevole contributo organizzativo”.



Alla fine della serata ad Ornella Muti verrà consegnato il Premio PulciNellaMente alla Carriera 2025 per testimoniare la vicinanza della rassegna ad una donna che attraverso la magia del cinema è riuscita a diventare un’icona pop, entrando nell’immaginario collettivo degli italiani, con il proprio stile mai banale, in cui centrale è sempre stata l’idea di arte e di vita di una persona.