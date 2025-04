Caserta, Falco: "Pronti a colmare il vuoto politico lasciato da 8 anni" Si riunisce il coordinamento cittadino di Forza Italia

Proficua riunione del coordinamento cittadino di Forza Italia guidata da Paolo Falco a Caserta nel corso della quale sono state gettate le basi per aprire una serie di discussioni sulle questioni della città.

"E’ stata l’occasione per fare un primo punto dalla mia nomina - ha evidenziato il coordinatore - con grande piacere devo dire che alla riunione hanno partecipato amici vecchi e nuovi segno della grande attenzione che c’è, in questo momento, intorno al progetto di Forza Italia.

E’ chiaro a tutti che Forza Italia ha l’autorevolezza per colmare quel vuoto politico che hanno creato otto anni di amministrazione Marino. Il coordinatore cittadino ha sottolineato come nel partito ci sia voglia di discutere di problemi, ma, soprattutto di mettere in campo soluzioni.

L’assenza totale di servizi, l’incapacità di venire incontro alle fasce deboli, il non essere riusciti a dare una mission a Caserta sono solo alcune delle questioni che abbiamo affrontato ieri sera - ha specificato il coordinatore - per affrontare al meglio tutte le questioni abbiamo stilato un calendario di incontri tematici in modo da realizzare delle proposte che saranno il punto di partenza del prossimo programma elettorale del sindaco del centrodestra".