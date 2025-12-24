Posto di blocco forzato e fuga rocambolesca di una Bmw: due persone denunciate Guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale

I carabinieri del reparto territoriale di Mondragone hanno denunciato un 39enne di nazionalità rumena, domiciliato a Mondragone, per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di sottoporsi agli accertamenti etilometrici e tossicologici e per guida senza patente reiterata nel biennio. Denunciata, inoltre, una 35enne di Mondragone per resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti si sono verificati in via Stanislao Lista, a Castel Volturno, dove i militari, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno notato transitare un’autovettura Bmw condotta dal 39enne, con a bordo la 35enne. Alla vista dei carabinieri e all’intimazione dell’alt, il conducente non si è fermato, dandosi alla fuga lungo le strade limitrofe.

Ne è scaturito un inseguimento durato circa due chilometri, conclusosi in viale Antonella, nel comune di Mondragone, dove il conducente ha abbandonato il veicolo tentando di allontanarsi a piedi. Entrambi i soggetti sono stati bloccati e sottoposti a perquisizione.

Nel corso delle operazioni, sulla persona della 35enne è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo “hashish” per un peso complessivo di grammi 0,51. La donna è stata pertanto segnalata alla prefettura di Caserta per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. L’autovettura è stata posta sotto sequestro e affidata a ditta convenzionata.