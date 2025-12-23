Esplode canna fumaria: uomo ucciso dal fumo La vittima è un anziano: i vicini hanno subito chiamato i soccorsi

Prima lo scoppio della canna fumaria, quindi le esalazioni di fumo che hanno invaso l'appartamento in cui viveva. È morto così a Marzano Appio, nel Casertano, un uomo di 83 anni. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Caserta e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell'anziano. Secondo quanto è emerso, la canna fumaria si è incendiata e il fumo ha presto invaso i locali della casa. I vicini hanno allertato i soccorsi ma per l'anziano era ormai troppo tardi.