Una Casertana in dieci cade contro il Casarano I pugliesi si sono imposti con il punteggio di 3-2

Casarano-Casertana 3-2

CASARANO: Bacchin, Celiento, Bachini (1'st Gyamfi), Mercadante (11' st Cajazzo), Versienti (33' st Cerbone), Logoluso, Ferrara, Giraudo, Chiricò (33' st Leonetti) Santarcangelo, Grandolfo. A disp.: Chiorra, Patrignani, Palumbo, Gega, Barone, Martina, Leo, Di Dio, D’Alena. All. Giampaolo

CASERTANA: De Lucia, Llano(46' st Galletta), Viscardi, Kontek, Oukhadda, Saco, Toscano, Pezzella (31' st Leone), Bentivenga (26' pt Girelli), Casarotto, Kallon. A disp.: Merolla, Vilardi, Giugno, Arzillo, De Liguori. All. Coppitelli

ARBITRO: Diop di Treviglio

RETI: 2' pt Casarotto (CAS), 7' pt Grandolfo (CSR), 23' st Celiento 23’st (CSR), 27' st Llano (CAS), 45' st Logoluso (CSR)

Espulsi: 16' pt Viscardi (CAS) e 43' st Coppitelli

Una partita combattuta e ricca di episodi quella tra Casertana e Casarano, conclusasi con il punteggio di 3-2 in favore dei pugliesi. L’incontro si apre con un avvio favorevole alla Casertana, che trova il gol dopo appena due minuti con Casarotto. La reazione del Casarano è immediata: Grandolfo ristabilisce la parità poco dopo. Al 16’ l’arbitro estrae un cartellino rosso diretto nei confronti di Viscardi, lasciando la Casertana in inferiorità numerica per gran parte della gara. Nonostante l’uomo in meno, la formazione campana continua a giocare con determinazione. Nella ripresa viene assegnato un calcio di rigore al Casarano, ma Chiricò non riesce a trasformarlo. Al 23’ della seconda frazione arriva comunque il vantaggio dei padroni di casa con un colpo di testa di Celiento. La Casertana trova il pareggio grazie a una punizione di Pezzella, deviata da Girelli e poi da Llano, riportando il risultato in equilibrio. Nei minuti finali, un ulteriore episodio dagli undici metri decide la gara: l’arbitro concede un calcio di rigore al Casarano, trasformato da Logoluso per il definitivo 3-2.