Caserta: carabinieri sospendono un'attività commerciale e denunciano titolare Ecco che cosa è successo

Proseguono a Caserta i controlli dei carabinieri della locale compagnia, affiancati dal personale del nucleo ispettorato del lavoro, nell’ambito delle verifiche mirate al rispetto della normativa in materia di tutela dei lavoratori.

I militari hanno denunciato un 63enne del posto, titolare di un bar del centro cittadino, poiché, secondo quanto emerso, nella sua qualità di datore di lavoro avrebbe omesso di sottoporre i dipendenti alla prevista sorveglianza sanitaria.

Nel corso delle verifiche ispettive, sarebbe stato inoltre accertato l’impiego di un lavoratore in assenza di regolare contratto di lavoro. Per le violazioni riscontrate sono state contestate ammende per complessivi 1.424 euro e sanzioni amministrative per un totale di 6.400 euro.

Disposta la sospensione dell’attività commerciale, misura finalizzata a garantire il ripristino delle condizioni di legalità e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’autorità giudiziaria e quella amministrativa sono state informate dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Caserta, che prosegue nelle attività di controllo.