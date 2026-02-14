Rifiuti smaltiti dietro piazzola di sosta: intervento di carabinieri ed esercito Prosegiue l'operazionne "Terra dei fuochi" nel casertano

Carabinieri del nucleo forestale di Marcianise, del nucleo radiomobile di Aversa, della squadra intervento operativo del reggimento di Napoli e dell’Esercito Italiano del contingente "Strade sicure/Terra dei fuochi", hanno proceduto nei confronti di un uomo sorpreso in flagranza di reato ad abbandonare sul suolo rifiuti costituiti da imballaggi in plastica ed Rsu (frazione organica), nel comune di Lusciano, e precisamente dietro il guard rail di una delle piazzole di sosta della Strada provinciale 335 (ex strada statale 265 dei Ponti della Valle).

"I rifiuti venivano prelevati dall’interno di un’autovettura. La persona alla guida è stata denunciata per il reato di abbandono di rifiuti non pericolosi sul suolo".

A carico dello stesso si è proceduto, inoltre, al sequestro dell’autovettura utilizzata per trasportare i rifiuti ed all’immediato ritiro della patente di guida per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione da tre mesi a nove mesi da irrogarsi a cura della prefettura di Caserta.