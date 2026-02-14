Rapina e lesioni personali: 37enne destinatario di ordine carcerazione Dovrà espiare oltre due anni di reclusiomne

A San Nicola la Strada, i carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione a un provvedimento restrittivo emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura della repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, assicurando alla giustizia un uomo destinatario di un ordine di carcerazione.

Si tratta di un 37enne, di origini albanesi e residente nel casertano, già noto alle forze dell’ordine. Il provvedimento eseguito nei suoi confronti scaturisce da una condanna definitiva per i reati di rapina e lesioni personali, commessi nell’agosto del 2023 a San Marco Evangelista. L’uomo dovrà espiare la pena residua di 2 anni, 7 mesi e 9 giorni di reclusione.

I militari dell’Arma, hanno rintracciato il destinatario del provvedimento nel comune di San Marco Evangelista.

Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnanto nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, prontamente informata dai Carabinieri della Stazione di San Nicola la Strada.