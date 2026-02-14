Scoperta una maxi discarica abusiva: tra i rottami trovate anche auto rubate Sequestrata un'area di circa duemila metri quadrati: tra i rifiuti abbandonati anche l'amianto

Un’area demaniale trasformata in una discarica a cielo aperto, tra carcasse d’auto, rottami e rifiuti altamente pericolosi. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere nel corso di un blitz scattato in località La Piana, a Castel Volturno.

L’area, di circa 2mila metri quadrati, era stata adibita a deposito illecito di veicoli e materiali di scarto. Tra le decine di carcasse rinvenute, molte delle quali prive di elementi identificativi, i militari sono riusciti a individuare parti appartenenti a due auto rubate nelle scorse settimane: una porzione di una Mercedes-Benz sottratta a Pozzuoli e denunciata il 12 dicembre, e componenti riconducibili a un veicolo rubato il 27 gennaio, identificato grazie al numero di telaio.

A rendere ancora più grave il quadro è stata la presenza di circa 100 lastre di amianto, materiale altamente nocivo per la salute e per l’ambiente, abbandonato senza alcuna precauzione. Un ritrovamento che configura violazioni ambientali particolarmente pesanti.

L’intera area è stata sequestrata. Sono ora in corso ulteriori accertamenti per risalire ai responsabili dell’attività illecita di smaltimento e deposito dei rifiuti e dei veicoli.