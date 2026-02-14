Giovanissimi armati di coltello rapinano coetaneo: terrore nel casertano I carabinieri hanno scongiurato il peggio, refurtiva recuperata e restituita alla vittima

A Maddaloni, i carabinieri della locale stazione hanno concluso in tempi rapidi un’attività d’indagine avviata a seguito di una denuncia per rapina presentata nella giornata del 12 febbraio 2026, da un ragazzo del posto, minorenne.

L’episodio, secondo quanto ricostruito dai militari dell’arma, si sarebbe verificato intorno alle 16.30, nei pressi di un bar.

La vittima, appena 14enne, che si trovava in compagnia di un amico, ha denunciato di essere stato avvicinato da due coetanei che, dopo averlo minacciato con un coltello, si sarebbero impossessati del suo portafoglio, dello smartphone e della bicicletta elettrica, per poi allontanarsi rapidamente.

La formalizzazione della denuncia, immediatamente raccolta dai carabinieri, ha consentito di avviare una tempestiva attività investigativa, e di raccogliere elementi utili all’identificazione dei presunti responsabili.

Nel rispetto delle garanzie previste per i minori e della presunzione di innocenza, i due ragazzi, entrambi di età inferiore ai 18 anni, sono stati denunciati alla competente autorità giudiziaria minorile per rapina in concorso.

Determinante, ai fini dell’indagine, è stata l’attività di riscontro effettuata dai militari dell’Arma, che hanno eseguito perquisizioni domiciliari nel corso delle quali sono stati rinvenuti i beni sottratti. Il portafoglio, il telefono cellulare e la bicicletta elettrica sono stati recuperati e restituiti al legittimo proprietario.