Nessuna traccia di un uomo da oltre 24 ore nel casertano: ricerche in atto Operazione in atto da parte del soccorso aòèomo e speleologico della Campania

Il soccorso alpino e speleologico della Campania è in operazione per la ricerca di una persona scomparsa.

La richiesta di intervento è arrivata alla centrale GeoResQ (del Cnsas) di Cassano Irpino dalla stazione dei carabinieri di Piedimonte Matese ieri pomeriggio.

I tecnici del soccorso alpino e speleologico della Campania si sono immediatamente recati a Calvisi, frazione di Gioia Sannitica, da cui l’uomo si è presumibilmente allontanato nella mattinata di domenica 15 febbraio.

La frazione di Calvisi è a ridosso del Monte Sant'Angiolillo, ai piedi del massiccio del Matese e le operazioni di ricerca si stanno concentrando nelle zone più impervie del territorio, anche con l’ausilio di unità a pilotaggio remoto (dotate di termocamera) e unità cinofile molecolari del Cnsas, giunte dalla Puglia e dal Lazio.

Il soccorso alpino e speleologico ha iniziato le ricerche già nella serata di ieri e sono riprese questa mattina alle prime luci dell’alba, coadiuvato dai nuclei comunali di protezione civile di San Potito Sannitico e di Curti.