Carnevale cellolese: grande successo per la prima sfilata dei carri

Straordinaria partecipazione di residenti e visitatori di tutte le età

carnevale cellolese grande successo per la prima sfilata dei carri

Cellole.  

 

Grande successo per la prima giornata di sfilata del "Carnevale Cellolese 2026", che ha visto una partecipazione straordinaria di residenti e visitatori di tutte le età.

Le strade di Cellole, completamente piene, si sono animate di colori, musiche e, soprattutto, di allegria, creando un'atmosfera festosa e coinvolgente.

La prossima parata dei carri allegorici avrà luogo domani, martedì 17 febbraio, alle ore 15.00, con partenza da via Umberto I e proseguirà lungo corso Freda e piazza Aldo Moro. Dopo la sfilata, in piazza Aldo Moro si terrà un grandioso evento di chiusura che includerà dj set e musica dal vivo, concorsi di maschere e un’esplosione di colori e allegria: il Mardi Gras Closing Party con Diego Vitale. 

"La parata dei carri allegorici ha incantato il pubblico con le spettacolari decorazioni e le performance artistiche che hanno impreziosito la manifestazione.

Un evento che ha messo in luce la creatività e l’impegno della comunità, facendo del Carnevale un momento di ritrovo e festa collettiva" afferma il sindaco Guido Di Leone.

