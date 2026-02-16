Carnevale cellolese: grande successo per la prima sfilata dei carri Straordinaria partecipazione di residenti e visitatori di tutte le età

Grande successo per la prima giornata di sfilata del "Carnevale Cellolese 2026", che ha visto una partecipazione straordinaria di residenti e visitatori di tutte le età.

Le strade di Cellole, completamente piene, si sono animate di colori, musiche e, soprattutto, di allegria, creando un'atmosfera festosa e coinvolgente.

La prossima parata dei carri allegorici avrà luogo domani, martedì 17 febbraio, alle ore 15.00, con partenza da via Umberto I e proseguirà lungo corso Freda e piazza Aldo Moro. Dopo la sfilata, in piazza Aldo Moro si terrà un grandioso evento di chiusura che includerà dj set e musica dal vivo, concorsi di maschere e un’esplosione di colori e allegria: il Mardi Gras Closing Party con Diego Vitale.

"La parata dei carri allegorici ha incantato il pubblico con le spettacolari decorazioni e le performance artistiche che hanno impreziosito la manifestazione.

Un evento che ha messo in luce la creatività e l’impegno della comunità, facendo del Carnevale un momento di ritrovo e festa collettiva" afferma il sindaco Guido Di Leone.