Droga e armi in una casa: due arresti Doppia operazione dei carabinieri

Uno è stato arrestato per spaccio di droga, l'altro per detenzione illegale di armi e munizioni. Questo il bilancio di un'operazione dei carabinieri della Stazione di Macerata Campania che hanno fermato un 21enne residente a Giugliano in Campania dopo aver ceduto 1,7 grammi di marijuana ad un acquirente. Durante le perquisizioni scattate nella sua auto e nell'abitazione, i militari hanno rinvenuto circa 10 grammi della stesso sostanza. Durante i controlli nella sua abitazione, in una cantina di un 50enne, i carabinieri hanno anche rinvenuto e sequestrati armi e munizioni quali una pistola semi automatica cal. 7,65 mm avente matricola abrasa con caricatore da 7 colpi, una pistola lancia razzi, cal. 22 priva di matricola, un fucile da caccia modello doppietta, cal. 12 e 76 cartucce cal. 12 e nr. 16 cal. 7,65 mm. “I successivi accertamenti hanno consentito di accertare che, le predette armi e munizioni – spiegano i carabinieri -, erano nell’esclusiva disponibilità del proprietario di casa” che per questo è stato arrestato. Ad entrambi sono stati concessi i domiciliari.