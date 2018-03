Trasportano gasolio di contrabbando: denunciati Operazione della Guardia di Finanza

Due tir con a bordo 45 tonnellate di gasolio per autotrazione di contrabbando, sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Caserta e due autisti ucraini sono stati denunciati alla competente autorità giudiziaria.

Il sequestro rientra nell’ambito del piano di controllo del territorio per il contrasto dei traffici illeciti.

In particolare, i finanzieri della compagnia di Caserta, in perlustrazione nell’alto casertano, hanno individuato 2 autoarticolati con targa polacca che procedevano insieme. Dal controllo dei documenti di trasporto, nonché dalle confuse dichiarazioni dei due autisti, sono emerse diverse anomalie che hanno insospettito i militari, i quali hanno, pertanto, proceduto al controllo del prodotto trasportato all’interno di cisterne a cubo in plastica - della capienza di 1.000 litri cadauna- che, in base alla documentazione esibita, doveva trattarsi di olio lubrificante per uso industriale.

Tale descrizione cartolare non risultava però coerente con il forte odore di carburante, né con la densità ed il colore del prodotto, del tutto simili al gasolio. Si è proceduto così ad effettuare delle analisi, tramite l’utilizzo di un termodensimetro, ovvero di uno strumento in grado di fornire, in via immediata, la densità del prodotto che è risultata pari a quella del gasolio per autotrazione.

Si trattava dunque di due importanti carichi di gasolio immesso nel territorio nazionale in completa evasione d’imposta e destinato ad alimentare il mercato nero dei prodotti petroliferi.

Sequestrato dunque il carico ed anche le due motrici e i rimorchi utilizzati per il trasporto, per un valore stimabile in oltre 600mila euro, mentre i due autisti, entrambi cittadini ucraini, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.