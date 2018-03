Trovato con 40 grammi di hashish: arrestato Con lui un gruppo di ragazzi, tra cui alcuni minorenni, trovati in possesso di uno spinello

I Carabinieri della Stazione di Capua hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti,un 19enne residente a Vitulazio, in provincia di Caserta, Giuseppe C., pregiudicato

I militari dell’Arma hanno bloccato l’uomo in corso Appio a Capua, nei pressi del chiostro dell’Annunziata, mentre chiacchierava e si intratteneva con alcuni ragazzi del posto, tra questi anche alcuni minorenni.

Alla vista dei militari dell’Arma, che si sono avvicinati per un controllo, il 19enne ha subito cercato di buttar via un involucro, che poi è stato prontamente recuperato dai militari. All'interno del pacchetto c'erano 13 stecche di hashish, per un peso complessivo di 27 grammi.

A quel punto è scattata la perquisizione personale del 19enne: i militari hanno trovato occultata in una busta in plastica, la somma contante di euro 45,00, ritenuta provento dell’attività illecita.

Nel frattempo anche i giovani in sua compagnia hanno cercato di disfarsi di uno “spinello” , venendo pertanto segnalati amministrativamente alle autorità competenti.

I militari poi hanno perquisito anche l'abitazione del 19enne recuperando e sottoponendo a sequestro,altri 20 grammi di hashish, già suddivisa in 4 sacchetti, oltre a materiale vario utilizzato per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente.

L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.