Famiglia in bilico su un dirupo: salvati dai Vigili del Fuoco Si erano avventurati in una zona impervia della montagna

Disavventura per una famiglia di San Prisco nella giornata di Pasquetta. Madre e padre 40enni e figlia di 10 anni avevano deciso di trascorrere il lunedì dell'Angelo fuori casa, facendo una gita in montagna e provando un'escursione nei luoghi più impervi. Arrivati in mattinata sul monte Tifata, rilievo che si trova tra i comuni di Caserta, San Prisco e Capua, si sono messi in cammino ma evidentemente si sono spinti troppo in là, in una zona della montagna da dove era praticamente impossibile per i tre proseguire o tornare indietro. Probabilmente a causa di una distrazione infatti i tre hanno sbagliato sentiero, trovandosi in bilico su un dirupo.

Alle famiglia, intimorita e preoccupata per la situazione che si era venuta a creare, non è restata altra scelta che lanciare l'allarme. I tre sono stati localizzati da vigili del fuoco e polizia, ma vista la loro posizione è stato molto difficile portare a termine le procedure di salvataggio. I vigili del fuoco si sono resi conto infatti che da soli non sarebbero riusciti a portare in salvo i genitori e la bambina ed hanno contattato Roma, da dov'è partito un elicottero che è riuscito a portarli in salvo. Operazioni seguite con apprensione anche da molti altri escursionisti che si erano resi conto della situazione ed hanno assistito col fiato sospeso ai soccorsi.