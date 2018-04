Arrestato per stalking, tensione all'esterno della caserma I parenti dell'uomo si sono riuniti all'esterno della caserma e hanno inveito contro i carabinieri

Tensione a Santa Maria Capua Vetere dopo un arresto per Stalking. Ieri pomeriggio un uomo residente a Grazzanise, Girolamo M., è stato arrestato dai militari della stazione dei Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, a seguito di un'attività di indagine scaturita da una denuncia.

L'uomo era stato infatti arrestato per stalking ed era già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento ma, secondo quanto emerso dalle attività investigative poste in essere dagli uomini dei Carabinieri, avrebbe continuato imperterrito a mettere in pratica atteggiamenti persecutori nei confronti della ex compagna.

L'uomo è stato arrestato nella città in cui è residente, Grazzanise, e poi è stato condotto negli uffici della caserma di via Appia in Santa Maria Capua Vetere. All'esterno della struttura si è riunita una folla di parenti dell'arrestato, che hanno cominciato ad inveire contro i carabinieri protestando contro l'arresto. L'uomo in seguito è stato trasferito presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere in attesa di essere ascoltato dal gip per l'interrogatorio di garanzia.