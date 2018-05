Cava Monti, Zinzi: "Tempi certi per messa in sicurezza" Audizione in commissione Terra dei Fuochi: "Impegno condiviso tra Regione e Invitalia"

La III Commissione speciale ‘Terra dei Fuochi, bonifiche ed ecomafie’ presieduta dal consigliere regionale Gianpiero Zinzi si è riunita questa mattina per un focus sulla “Messa in sicurezza permanente della Cava Monti, in tenimento di Maddaloni”.

Alla presenza del responsabile dell’Area Competitività e Infrastrutture dell’Agenzia nazionale Invitalia, Giovanni Portaluri; del dirigente dell’Uod Bonifiche della Giunta regionale, Angelo Ferraro; di Legambiente Campania e del funzionario del Comune di Maddaloni Orazio Gnarra, sono stati analizzati gli interventi a breve e medio-lungo termine da realizzare sulla base dell’accordo sottoscritto da Comune e Regione il 7 maggio.

“Ringraziamo Invitalia - ha dichiarato il presidente Zinzi - per la partecipazione all’audizione. Una presenza niente affatto scontata e soprattutto preziosa, perché per la prima volta ci ha consentito di avere risposte ad interrogativi ancora che a distanza di mesi erano rimasti aperti, come ad esempio quello relativo alle procedure che saranno adottate. L’audizione ha fornito l’occasione per mettere attorno ad un tavolo Giunta regionale, Invitalia, Comune ed avviare un dialogo unitario. L’accordo stipulato tra Comune e Regione costituisce senza dubbio un passo in avanti, ma non basta. La futura Amministrazione comunale a Maddaloni avrà dinanzi a sé una sfida importante. Al tavolo di oggi abbiamo strappato un impegno condiviso tra Regione e Invitalia a tornare in audizione al termine delle indagini integrative e fornire in quella sede tempi certi sull’avvio delle opere di messa in sicurezza”.