In fiamme due autocarri e un carro funebre: spaventoso incendio nel casertano Una grossa colonna di fumo nero ptroccupa la popolazione a Calvi Risorta

Dalle ore 13:00 i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono impegnati a spegnere un vasto incendio scoppiato in un capannone in via Casilina nel comune di Calvi Risorta che ospita due società: una ditta di trasporti e una ditta di servizi funebri.

Una grossa colonna di fumo nero ha invaso tutta l’area circostante creando molti disagi alla popolazione residente.

Per domare l’incendio e circoscrivere le fiamme che hanno interessato, oltre il capannone, anche due autocarri ed un carro funebre stanno lavorando quattro squadre: una proveniente dalla sede centrale del Comando, una proveniente dal distaccamento di Mondragone, una proveniente dal distaccamento di Aversa ed una proveniente dal distaccamento di Teano.

Sul posto sono intervenute in supporto alle squadre anche tre autobotti: una dalla sede centrale del Comando, una dal distaccamento di Aversa, una dal distaccamento di Mondragone ed il carro auto protettori. Inoltre sta' operando anche il robot antincendio a pilotaggio remoto del Comando di Caserta. L'incendio è ancora in atto.