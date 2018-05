Pieno di documenti falsi tenta di incassare rimborsi Irpef Pregiudicato bloccato alle Poste

Aveva diversi documenti falsi con sé, e con una falsa identità, spacciandosi per un'altra persona con tanto di carta d'identità naturalmente taroccata, tentava di incassare un rimborso Irpef alle Poste. Per questo motivo i carabinieri della stazione di Teano, in provincia di Caserta, hanno arrestato un 38 enne del luogo, Antonio C., con l'accusa di possesso di documenti di identificazione falsi e tentata truffa. L'uomo è stato bloccato in flagranza di reato: è stato bloccato dai militari dell'Arma quando era ancora all'interno dell'ufficio postale e stava tentando di incassare un rimborso Irpef di 500 euro, spacciandosi per un'altra persona, qualificandosi e facendosi identificare con una carta d'identità falsa. A quel punto, probabilmente contattati dal personale dell'ufficio postale, sono entrati i carabinieri, bloccando il 38enne e chiedendogli conto di quei documenti falsi. Una volta chiarito che si trattava di un palese tentativo di truffa il 38enne è stato arrestato.

Una volta perquisito il 38enne è stato trovato in possesso di due tessere sanitarie, false anche queste.

Il 38enne è stato arrestato ed accompagnato dai militari dell'Arma presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.