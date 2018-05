Rapina choc: narcotizzata anche una bimba di un mese Due colpi in poche ore: i banditi sono entrati nella camera in cui dormiva una famiglia

Rapina choc quella avvenuta nella notte a Gricignano d'Aversa: una famiglia, composta da padre, madre e figlioletta di appena un mese sarebbero state narcotizzate dai ladri. Bottino ingente quello che sono riusciti a portar via i ladri: con un'automobile di grossa cilindrata rubata assieme ad oro ed oggetti preziosi. Nessuno dei tre si è accorto della presenza dei banditi in casa, nonostante questi siano riusciti a penetrare all'interno della camera da letto dove dormivano i tre, risucendo a portar via oro e soldi. Solo al risveglio la famiglia si è accorta dell'irruzione nella loro abitazione, quando ormai i ladri avevano già messo a segno il colpo facendo perdere le proprie tracce. Non è stato l'unico raid messo a segno dai ladri nella serata di ieri: proprio nella stessa strada infatti un altro residente si è ritrovato a fare i conti con i ladri, probabilmente gli stessi. I banditi sono riusciti a penetrare all'interno della proprietà privata di un professionista della zona, rubando un'automobile di grossa cilindrata di ultimo modello.

E quelli di ieri sono solo gli ultimi episodi, nel corso delle ultime settimane diversi sono stati i furti nella zona, con i residenti che comprensibilmente sono molto allarmati.