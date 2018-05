Pulisce la vasca con l'acido: muore inalando i vapori Dramma per una pensionata: stava pulendo la vasca ed ha avuto un malore

Una morte atroce per una donna di circa 70 anni di Santa Maria a Vico. La donna, appartenente a una famiglia molto nota nella cittadina, è stata trovata riversa in terra in bagno dai familiari che hanno immediatamente contattato il 118. I sanitari dell'ambulanza appena arrivati sul posto assieme ai carabinieri non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, con i carabinieri che su indicazione del magistrato di turno, hanno sequestrato la salma.

Da quanto trapela la donna avrebbe avuto un malore mentre stava pulendo la vasca da bagno con dell'acido, ha chiamato la cognata mentre si stava sentendo male e a quel punto sono stati chiamati i soccorsi, purtroppo inutilmente. La morte sarebbe sopraggiunta a causa dei vapori di ipocolorito di sodio che inalati inavvertitamente dalla donna mentre era intenta a pulire la vasca da bagno avrebbero provocato una occlusione degli alveoli polmonari e poi l'arresto cardiocircolatorio. La verità in ogni caso sarà stabilita dall'autopsia, visto che come annunciato la salma è stata sequestrata e portata al reparto di Medicina Legale di Caserta. Shock in paese dove la donna era molto conosciuta per aver insegnato per tanti anni anche nelle scuole medie cittadine. Grande tristezza tra gli alunni, molto affezionati alla loro ex professoressa.