Frutta marcia ai bimbi della scuola: un genitore blocca tutto Stavano per portare un carico di albicocche marce ai bambini delle elementari

Un carico di cassette di frutta completamente guasta destinata ai bambini di una scuola elementare. E' l'amara scoperta fatta nel casertano, nella zona di Arienzo, da un genitore dei bambini che frequentano una scuola elementare della zona. La frutta stava arrivando nella scuola nell'ambito di un progetto europeo “Frutta nella Scuole”, che prevede appunto di educare i bambini sempre più attratti da merendine e junk food al consumo di frutta e verdura. Un genitore ed alcune maestre hanno notato il furgone all'esterno dell'istituto, carico di cassette di albicocche: solo alcune cassette avevano un carico in buono stato, il resto era completamente marcio e da buttare. Mentre l'autista del furgone stava scaricando le cassette il padre di due alunni della scuola si è avvicinato protestando in maniera veemente, spiegando che sarebbe stato assurdo dar da mangiare a dei bambini piccoli quella frutta marcia, e ha iniziato a scattare fotografie per denunciare la situazione. Attratte dall'alterco sono arrivate anche due maestre dell'istituto che hanno tranquillizzato il genitore, spiegandogli che mai e poi mai avrebbero fatto passare quel carico di albicocche dandolo ai loro alunni. Lo stesso ha fatto la preside dell'istituto arrivando sul posto poco dopo e riportando la calma. Infatti ai bambini sono state servite soltanto delle pesche, mentre ovviamente il carico di albicocche marce è stato bloccato e buttato.