Fabbrica in fiamme, paura per i cittadini: "Chiudete finestre" Il rogo, forse doloso, in una fabbrica di contenitori di legna e plastica

Ancora un deposito in fiamme, ancora una nube tossica che nell'estate allarma i cittadini. Stavolta l'episodio è accaduto a Maddaloni, in via Forche Caudine, dove è andato in fiamme un deposito di contenitori di legna e plastica destinati all'ortofrutta, nei pressi della caserma Magrone. Una grande nube nera si è sprigionata nell'incendio ed è stata notata anche dai comuni limitrofi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale, allarmati i tanti automobilisti che stavano percorrendo l'Appia per via anche degli scoppi che si sentivano, derivanti molto probabilmente dalla legna che bruciava.

Preoccupati i cittadini, visto che l'aria nella zona è praticamente irrespirabile. Sono intervenute numerose unità delle forze dell'ordine, oltre ai vigili del fuoco e alla protezione civile infatti sono arrivati carabinieri, polizia municipale ed anche i militari dell'esercito. Ora l'attenzione però è puntata sui cittadini e sulla salute. Dal comune di Maddaloni infatti hanno invitato i cittadini a stare attenti e a tenere le finestre chiuse in maniera precauzionale, pur evitando gli allarmismi.

Ancora in corso le operazioni di spegnimento dell'incendio, mentre si indaga sulle cause che hanno portato al divampare delle fiamme: non si esclude la pista dolosa.