Entra in casa di un anziano, lo picchia e lo rapina: arrestato In manette un 44enne

I Carabinieri della Stazione di Mondragone, nel corso della serata di ieri, in quel centro cittadino, hanno tratto in arresto, per rapina, Dimitrov Z. di 44 anni. L’uomo, è stato individuato e bloccato dai militari dell’Arma poco dopo aver consumato una rapina in danno di un 83enne del luogo. In particolare il 44enne, introdottosi all’interno dell’abitazione della vittima, ubicata in viale Marechiaro di Mondragone, dopo una breve colluttazione gli ha asportato il portafoglio contenente denaro contante per un totale di euro 150,00 e diversi documenti personali. I Carabinieri, a seguito di specifica attività ricerche attuate senza soluzione continuità, hanno individuato in via San Francesco d’Assisi il malvivente traendolo in arresto. La refurtiva interamente recuperata è stata restituita all’avente diritto. L’arrestato, è stato sottoposto magli arresti domiciliari.