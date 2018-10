Scontro tra auto: bambina ferita La piccola è stata portata in ospedale d'urgenza

Brutto incidente stradale nella serata di ieri a Orta di Atella, dove due automobili per cause ancora da accertare si sono scontrate violentemente in Via Clanio, nei pressi del ponte, coinvolgendo altri due veicoli. Pesante il bilancio dell'incidente, con le due vetture che si sono scontrate danneggiate e tre feriti tra cui una bambina. La piccola è stata trasportata d'urgenza in ospedale in ambulanza per ricevere le cure del caso. Sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Marcianise per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e per effettuare tutti i rilievi del caso. Sul posto, dopo lo scontro tra le due auto, sono arrivate tre ambulanze per trasportare in ospedale le persone rimaste contuse nel sinistro e per effettuare accertamenti sulle loro condizioni, che tuttavia non dovrebbero essere preoccupanti.

Grande apprensione invece in paese per lo sorti della bambina rimasta ferita nello scontro tra auto. Traffico molto rallentato nella zona per consentire le operazioni di soccorso ai feriti e per la rimozione dei mezzi che occupavano la carreggiata.