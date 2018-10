Violento incidente sull'Appia: centauro in fin di vita Il 27enne è stato travolto da un'auto mentre era in sella al suo scooter

Drammatico incidente sull'Appia a Maddaloni in zona Montedecore, con un centauro ferito in maniera gravissima dopo essere stato travolto da un'automobile.

Un uomo, 27enne e di origine Kirghiza, era in sella ad uno scooter di vecchio tipo, all'altezza dell'incrocio tra via Lamia e via Mirelle quando è stato travolto da una utilitaria di fabbricazione italiana che proveniva da Maddaloni. Il suo scooter è stato centrato dall'auto, guidata da un 40enne mentre usciva dalla zona di Montedore e si immetteva sulla nazionale. Il motorino è rimasto incastrato davanti alla vettura, il 27enne in sella invece ha rimediato ferite gravissime, tra cui la frattura del cranio e diversi ematomi. Attualmente il 27enne è in ospedale dove è stato trasportato d'urgenza in ambulanza e versa in condizioni gravissime.

L'incidente si è verificato alle 5 del mattino e diversi sono stati i disagi sulla strada, visto che la carreggiata è rimasta chiusa per diverse ore per consentire l'arrivo dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi del caso.