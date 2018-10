Travolge e uccide un 27enne: in manette 40enne sannita Ieri l'incidente a Maddaloni: il 27enne era di origine kirghiza

Non ce l'ha fatta Sskakov, il 27enne kirghizo travolto ieri a Maddaloni, in zona Montedecore, mentre era in sella al suo scooter. Il ragazzo era in sella al mezzo alle cinque del mattino, stava guidando sulla sua carreggiata sull'Appia, in direzione Benevento (e dunque non si stava immettendo sull'Appia da una strada laterale, come ipotizzato immediatamente dopo l'incidente), quando è stato travolto da un 40enne alla guida di una Fiat Punto. Violentissimo l'impatto, l'automobile lo ha centrato in pieno con il motorino rimasto incastrato davanti all'auto ed il 27enne kirghizo che ha rimediato ferite gravissime e la frattura del cranio nell'impatto, perdendo moltissimo sangue. E' stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime, molte persone del luogo affezionate al ragazzo erano corse in ospedale per donare il sangue, ma è stato vano: il 27enne è decdeduto poco dopo. Alla guida della Fiat Punto che ha travolto Sskakov mentre guidava il suo scooter c'era un 40enne di Arpaia, C.M. I carabinieri della stazione di Maddaloni lo hanno arrestato per omicidio stradale e lo hanno portato in carcere.