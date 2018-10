Anziana picchiata selvaggiamente e rapinata in casa Episodio in stile Arancia Meccanica: possibile che la donna conoscesse i banditi

Scene da Arancia Meccanica nel primo pomeriggio a Mondragone. Nella cittadina, in via Manzoni infatti si è consumato un tentativo di rapina ai danni di un'anziana donna residente del posto sfociato in violenza vera e propria. La donna era in casa, ad ora di pranzo, quando alcuni malviventi si sono introdotti nella sua abitazione per derubarla e l'hanno aggredita per farsi consegnare oro e oggetti preziosi. Dopo l'aggressione i banditi hanno messo a segno il colpo, portando via tutti gli oggetti di valore ed i soldi contenuti nella casa dell'anziana donna per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce. Da chiarire la dinamica della rapina, visto che a quanto pare nonj ci sarebbero segni di effrazione né sulla porta d'ingresso né sugli infissi dell'abitazione dell'anziana, possibile dunque anche che la donna conoscesse chi è penetrato nella sua abitazione e gli abbia aperto la porta. La donna è stata trovata in stato di choc ed è stata poi accompagnata in ospedale, alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, a bordo di un'ambulanza accorsa sul luogo. Sono arrivati poi anche i carabinieri della Stazione di Mondragone che stanno indagando sul caso provando a chiarire i dettagli per risalire agli aggressori dell'anziana donna.