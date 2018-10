Choc in paese: cani uccisi e scuoiati Il macabro ritrovamento all'interno di alcuni sacchi

Ritrovamento choccante in viale San Gaetano a Pescopagano. Tra la spazzatura, in alcuni sacchi, sono stati ritrovati resti di cani morti scuoiati e le loro pelli. E'stato l'odore nauseabondo a far scoprire i resti degli animali. Allertata la Polizia Municipale di Mondragone che è intervenuta sul posto, non è la prima volta che purtroppo nella zona si assiste ad un ritrovamento del genere. Qualche settimana fa infatti è stata trovata una situazione simile a Destra Volturno.

Ma le scene di ieri, visti che erano diversi gli animali morti e scuoiati, sono davvero raccapriccianti. “Ormai pare evidente che ci sia qualcuno che scuoia i cani per qualche motivo che, al momento, è difficile ipotizzare visto che una volta si trovano le pelli e un’altra i corpi” hanno dichiarato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e Rita Martone, commissario dei Versi: “bisogna fare chiarezza su quanto sta succedendo sul litorale domizio dove, come segnalato da ecaserta.it, è stata ritrovata prima la pelle di un cane a Castelvolturno, e ora dei corpi scuoiati di altri cani a Mondragone, a pochi passi dal primo caso”.

“Serve la massima attenzione, anche da parte dei cittadini per verificare se questi ritrovamenti sono il frutto di un traffico illecito o se siamo di fronte all’azione di qualche sadico che odia gli animali” hanno aggiunto Borrelli e Martone per i quali “in entrambi i casi, i responsabili vanno individuati e puniti con la massima severità”.