Signora pestata a sangue da due donne in un bar L'hanno colpita con schiaffi e pugni: probabile che il motivo sia la gelosia

Gelosia o altro? E' giallo sull'aggressione a una donna in un bar in provincia di Caserta. La signora in questione, nel fine settimana appena trascorso, era all'interno di un bar della via Appia a Casagiove quando è stata raggiunta, secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, da due donne che l'hanno presa a schiaffi e pugni. Violentissima secondo chi ha assistito alla scena l'aggressione di cui è stata vittima, tanto che per la malcapitata è stato necessario il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale civile di Caserta in ambulanza. Oltre ai sanitari del 118 sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia che ha chiesto informazioni sull'accaduto ed è al lavoro per chiarire i dettagli dell'aggressione ed i motivi che hanno spinto le due donne a picchiare selvaggiamente la signora. La vittima al momento dice di ignorare completamente le motivazioni per cui è stata aggredita ed ha denunciato le protagoniste del gesto. L'ipotesi più accreditata al momento sarebbe quella della gelosia.