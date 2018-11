Vede uno straniero vicino casa e gli spara col fucile Per fortuna lo straniero è stato colpito solo di striscio. L'uomo invece è stato arrestato

Nel corso della notte, i Carabinieri della Stazione di Formicola, hanno tratto in arresto, per tentato omicidio ed esplosioni pericolose, un giovane del luogo. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’arrestato, nel tardo pomeriggio di ieri, per futili motivi, ha esploso, a distanza ravvicinata, tre colpi di arma da fuoco con un fucile da caccia nei confronti di uno straniero che si trovava su un fondo agricolo adiacente alla sua residenza. Il malcapitato, ferito al braccio sinistro è stato trasportato, dal suo datore di lavoro, presso l’ospedale di Caserta e dimesso dopo le cure del caso.

Per fortuna dunque si è trattato solo di colpi di striscio e le conseguenze degli spari non sono state gravi.

I militari dell’Arma, nel frattempo allertati dal soccorritore, hanno immediatamente eseguito una perquisizione personale e domiciliare a carico dell’arrestato rinvenendo, nel suo stabile, 9 fucili da caccia, legalmente detenuti, con relativo munizionamento. Le armi sono state sottoposte a sequestro come anche 2 cartucce ca.libro 12, esplose, rinvenute sul fondo agricolo teatro dei fatti. L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di S. Maria Capua Vetere