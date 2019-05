Azzannata ferocemente da un branco di cani: è gravissima Tragedia sfiorata sul Litorale Domitio a Mondragone

Sono gravissime le condizioni di un'anziana azzannata da un branco di cani sul Litorale Domitio. Si tratta di una 82enne che al momento della feroce aggressione era da sola in strada. Ha riportato ferite piuttosto serie, su varie parti del corpo.

La donna è attualmente ricoverata in ospedale, dopo essere stata soccorsa dai sanitari del 118. In questa zona in modo particolare, da tempo è stato segnalata la presenza di cani pitbull da combattimenti clandestini. Ma non si esclude che possa trattarsi anche di randagi incustoditi. Lo stanno stabilendo i carabinieri della compagnia di Mondragone che hanno avviato le indagini.