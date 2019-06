Accetta lavoro su Facebook: rapita e costretta a sposarsi L'hanno ingannata, portandola davanti a un pakistano che avrebbe dovuto sposare per forza

Aveva accettato un lavoro attraverso Facebook e si è ritrovata rapita e con la prospettiva di sposare contro la sua volontà un pakistano. Per questo la Polizia di Caserta ha arrestato tre persone: due pakistani e una donna rumena per sequestro di persona a scopo di estorsione e furto. Una donna rumena aveva accettato l'offerta di lavoro di una sua connazionale, arrivata tramite social network. Ha preso l'aereo ed è atterrata a Fiumicino, dove ha trovato ad attenderla la donna che l'aveva contattata e un cittadino pakistano. Di qui per la vittima è cominciato un inferno: prima l'hanno fatta dormire in un albergo a Roma poi è stata portata a Mondragone dove avrebbe dovuto sposare un altro pakistano. La donna è riuscita ad informare l'ambasciata quando ha dovuto richiedere i documenti per il matrimonio, allora ha chiesto aiuto ed i suoi aguzzini sono stati bloccati.