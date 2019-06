Prende la multa: 90enne manda in ospedale due vigilesse E' accaduto a Mondragone, l'uomo si è scagliato contro le due donne dopo aver ricevuto la multa

Ha mostrato energie da vendere a dispetto dell'età avanzata un anziano di Mondragone che si è scagliato contro due vigilesse. L'uomo, un 84enne con precedenti penali, aveva parcheggiato l'auto in divieto di sosta, e infuriato si è recato al comando dei vigili urbani, si è trovato davanti una vigilessa che ha tentato di farlo ragionare, spiegandogli che in fondo una multa per divieto di sosta non è la fine del mondo e che comunque per evitarla avrebbe potuto parcheggiare altrove, ma le si è scagliato contro, a lei e a una collega accorsa in aiuto.

Le agenti della Polizia municipale se la sono cavata con sei e quattro giorni di prognosi dopo essere ricorse alle cure della Clinica Pineta Grande. L'uomo è stato denunciato.