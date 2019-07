Entra in acqua e muore: tragedia in mare a Mondragone Recuperato il corpo senza vita di un anziano

Ancora una tragedia in mare. Un anziano è morto annegato nelle acque del litorale di Mondragone. La vittima è un 83enne casertano originario di Caivano. Il corpo senza vita dell'uomo, è stato recuperato dai bagnini nei pressi di un lido. Inutile ogni tentativo di soccorso per rianimarlo da parte del personale del 118 e della guardia costiera che non hanno potuto fare altro che costatare la morte dell'uomo. Forse un colpo di calore o un infarto fulminante in acqua tra le cause del decesso.

E' la seconda tragedia in un mese. Ad inizio giugno aveva perso la vita sempre a Mondragone un 68enne di Macerata Campania, annegato a poche centinaia di metri dalla riva. Era da solo, quando venne colto da malore. A notare la scena erano state alcune persone presenti in mare, nelle sue vicinanze.