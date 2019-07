Evade i domiciliari: arrestata dai carabinieri Nei guai una donna a Mondragone, sorpresa in strada

A Mondragone i carabinieri hanno arrestato, in flagranza del reato di evasione una 35enne, del luogo. La donna, già sottoposta al regime degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stata sorpresa dai militari a spasso in strada, in assenza di qualsiasi autorizzazione della competente autorità giudiziaria, violando pertanto le prescrizioni imposte dalla misura restrittiva. La donna è stata nuovamente sottoposta agli arresti domiciliari in attesa dellacelebrazione del rito direttissimo