Sorpreso davanti ad un bar con la droga: arrestato Controlli dei carabinieri nel casertano

I carabinieri della stazione di Teverola, hanno arrestato un 42enne del luogo. L’uomo, già sottoposto alla misura del divieto di dimora nella provincia di Caserta è stato notato e bloccato dai militari ad Aversa.

Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 10,32 grammi di cocaina e della somma in contanti di 60 euro, custoditi all’interno di un borsello. E' ora in carcere a Santa Maria Capua Vetere.