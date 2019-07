Maltempo: tromba d'aria sulla costa Portati via ombrelloni e altro materiale

Tromba d'aria, per fortuna di lieve entità, sul litorale Domizio, nella zona tra Mondragone e Baia Domizia. Non risultano feriti, ma solo qualche problema ai lidi con ombrelloni e altro materiale portatri via e danneggiati dalle raffiche di vento. E' accaduto tra le sei e le sette del mattino. Ridotto anche il tradizionale mercato domenicale, con qualche venditore che viste le avverse condizioni meteo ha preferito evitare di parteciparvi.