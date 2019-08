Sesso con ragazzini in cambio di birra o sigarette: 3 arresti Adescavano i bimbi migranti offrendogli sigarette o qualche spicciolo in cambio di sesso

Adescavano ragazzini migranti, minorenni, offrendo birre, sigarette o qualche soldo in cambio di sesso. Blitz contro la prostituzione minorile a Mondragone: in manette una persona residente in provincia di Latina, mntre altre due sono finite ai domiciliari.

I ragazzini, figli di migranti, perlopiù bulgari o nordafricani, si vendevano sul lungomare di Mondragone, e venivano portati in strutture di affittacamere, consci di quanto accadeva.

Un sistema consolidato, un mercato tutt'altro che occasionale, visto che, come dimostrato dagli arresti, c'era chi arrivava anche da fuori per usufruirne.

Il caso fu sollevato lo scorso anno dal quotidiano Avvenire, e da allora è scattata l'inchiesta dei carabinieri di Mondragone che sono arrivati a individuare alcuni dei presunti responsabili, accusati ora di abusi sessuali con minori.