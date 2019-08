Pedofilo italiano arrestato in Spagna: stava per scappare Nei suoi pc migliaia di video pedopornografici

Un 48enne di Trentola Ducenta è stato arrestato in un blitz all'aeroporto di Tenerife, in Spagna. E' accusato di pornografia minorile, nell'ambito di un'operazione condotta dai carabinieri di Trentola coordinati dalla Procura di Napoli Nord.

Durante una perquisizione, nel maggio 2018, nel computer dell'uomo sono stati trovati circa 4mila video di minorenni, maschi. Per questo l'uomo era fuggito.

Si era rifugiato in Spagna, spalleggiato da altri italiani, e stava per scappare di nuovo, avendo già prenotato un biglietto per Fortaleza, in Brasile.

L'uomo, che nel casertano organizzava gare di rally e commerciava materiale pirotecnico, è ora in carcere in Spagna in attesa dell'estradizione in Italia.