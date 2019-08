Orrore al supermercato: macellaio si accoltella al ventre Stava sfilettando la carne quando, forse per un movimento errato, il coltello gli è sfuggito

Incidente in un supermercato sull'Appia, in zona Messercola, nella serata di ieri. Un addetto alla macelleria stava sfilettando la carne, quando per cause ancora da accertare il grosso coltello che aveva in mano gli è sfuggito, ferendolo alla pancia. L'uomo ha iniziato a sanguinare copiosamente, tanto da non poter attendere l'arrivo dell'ambulanza e facendosi accompagnare velocemente all'ospedale. Per fortuna l'uomo, pur avendo un taglio profondissimo, non aveva subito l'interessamento degli organi interni, ma si è resa comunque necessaria un'operazione in nottata. Carabinieri al supermercato per accertamenti.