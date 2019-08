Ancora una tragedia in mare: giovane muore annegato Inutili i tentativi di salvarlo: sconcerto tra i numerosi bagnanti

Ancora una tragedia in spiaggia. Un ragazzo è morto annegato in spiaggia, a Castel Volturno, sotto gli occhi dei tanti turisti che nel giorno di ferragosto avevano deciso di arrivare nella località balneare domizia.

I bagnini hanno notato il ragazzo in difficoltà in acqua, e hanno tentato disperatamente di salvarlo, riportandolo a riva, ma una volta giunti sulla spiaggia è apparso subito evidente che per il malcapitato non c'era nulla da fare: neppure l'intervento dei sanitari del 118 è servito a nulla.

Sconcerto tra i bagnanti e le persone in spiaggia.