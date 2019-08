Violento incidente: grave un ragazzo Schianto mentre tornava dal mare in motorino

Violento incidente nel pomeriggio di ieri tra Francolise e Mondragone, sulla Domiziana. Due veicoli si sono scontrati e la peggio l'hanno avuta due giovanissimi di 17 e 18 anni, che stavano tornando a casa dopo aver trascorso la giornata di Ferragosto al mare. I due erano in sella a un ciclomotore, quando per cause da accertare si sono scontrati con un altro veicolo: uno dei due ragazzi è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto. Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Nessun problema invece per l'altro occupante del mezzo.