Incendio sui binari del treno Benevento - Caserta Eav però rassicura: nessun problema per la circolazione

Incendio a Santa Maria a Vico nella zona di Rosciano, in queste ore. A prendere fuoco, in una zona abbastanza ampia, sterpaglie e arbusti, nei pressi della strada ferrata. Si è sprigionato parecchio fumo: la zona è vicina al percorso dei binari della ferrovia Cancello – Benevento.

Nessun problema però per la circolazione dei treni, da Eav infatti hanno informato che i mezzi circolano regolarmente e in assoluta sicurezza per i passeggeri.

Disagi invece per i cittadini che abitano nella zona. Sul posto è intervenuta la protezione civile per domare le fiamme.