Schiaffi e sculacciate agli studenti, educatore sotto accusa L'uomo è stato raggiunto da provvedimento restrittivo emesso dalla Procura di S. M. Capua Vetere

Pugni, schiaffi e sculacciate per punire gli studenti indisciplinati. Educatore del convitto nazionale Giordano Bruno di Maddaloni in provincia di Caserta, 60 anni originario di Napoli, aveva costretto, secondo le accuse cambiare sezione molti dei suoi allievi proprio per i sistemi punitivi violenti che avvenivano quando l'educatore era di turno, soprattutto nelle ore pomeridiane. Numerose le denunce presentate da parte dei genitori dei minori, comprovate anche da indagini e intercettazioni ambientali all'interno delle classi.

L'uomo è stato raggiunto da un provvedimento restrittivo emesso dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che prevede il divieto di dimora nel comune di Maddaloni, con l'accusa di maltrattamenti aggravati ai danni dei suo studenti.