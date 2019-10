Incendio in mansarda: donna incinta e bimbo intossicati Paura a Santa Maria Capua Vetere

Paura a Santa Maria Capua Vetere dove in una mansarda è scoppiato un incendio in mattinata. Intossicate tre persone, tra cui una ragazza in dolce attesa e un bimbo di soli due anni. Sul posto i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure del caso alle persone intossicate: nessuna grave conseguenza tuttavia, né per la donna né per il bimbo né per l'altra persona rimasta intossicata.

Incendio divampato probabilmente a causa di un cortocircuito