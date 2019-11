Maltempo: 20 enne rischia di annegare, salvata Era in auto quando è finita nell'acqua alta sotto il ponte

Ha rischiato grosso una ragazza di 20anni, che nel casertano, a causa del maltempo e degli allagamenti, è rimasta intrappolata con l'auto rischiando di annegare. E' accaduto ad Orta di Atella: la giovane era a bordo della sua auto, e si è ritrovata ad essere quasi inghiottita dall'acqua alta che si era creata sotto il ponte della sp 22 in zona Casapuzzano. Per fortuna sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Marcianise che hanno provveduto a metterla in salvo. La 20enne era spaventatissima quando sono intervenuti i militari.