Paura nel piazzale: studente colpito all'occhio con pistola Sarebbe stato centrato da un pallino di un'arma forse giocattolo

Paura questa mattina per un ragazzino di Alvignano che è stato centrato ad un occhio forse da un pallino proveniente da una pistola giocattolo, di quelle “a piombini”. Il ragazzo era nel piazzale della stazione di Piedimonte Mateste: appena sceso dal treno stava per andare a scuola, quando è stato colpito. Sono stati alcuni suoi compagni a notare che era accaduto qualcosa al loro amico e a chiamare soccorsi. Il malcapitato è stato portato prima al pronto soccorso dell'ospedale di Piedimonte Matese e poi trasferito al Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, ma le sue condizioni non appaiono gravi. Indagano i carabinieri per capire i contorni della vicenda e le eventuali responsabilità.