Crolla un pezzo di montagna sulla strada: paura in paese Un enorme masso è finito sulla carreggiata

Paura nella zona del Matese in mattinata. Ad Ailano dopo le abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni un masso si è staccato dalla montagna finendo sulla carreggiata della Strada Comunale via “Maestri del Lavoro”.

Prima di arrivare sulla strada l’enorme masso ha travolto tutto quello che ha trovato sul suo tragitto, e solo per fortuna nessuno si è trovato su quel percorso, rimanendo ferito. Probabile che il masso si sia staccato a seguito delle forti piogge che hanno provocato lo smottamento del terreno, liberandolo. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Piedimonte Matese e la protezione civile per le operazioni di messa in sicurezza.